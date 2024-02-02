7 из 10 россиян выступают за закрытие микрофинансовых организаций

Противников запрета МФО больше среди тех, кто пользуется их услугами. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, следует ли запретить в России деятельность микрофинансовых организаций. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

70% опрошенных высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы: «Слишком много мошенников, нет контроля их деятельности»; «Деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками». Против ликвидации МФО — 6% россиян. «Доступ к финансам должен быть у всех граждан РФ, независимо от их дохода»; «Такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками»; «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — комментируют свою позицию респонденты. 24% затруднились с ответом.

Респонденты старше 45 лет о необходимости запрета организаций, выдающих экспресс-займы, говорили чаще тех, кто моложе (72%). Среди россиян с доходом от 50 до 100 тысяч рублей в месяц против деятельности МФО выступают 77%. Россияне, которым приходилось обращаться в микрофинансовые организации, поддерживают идею их закрытия реже тех, кто ни разу не брал экспресс-займы (63 и 70% соответственно).

Время проведения опроса: 28—30 января 2024 года.