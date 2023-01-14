7 команд Мурманской области представляют наш регион на фестивале «КиВиН» в Сочи

С 12 по 24 января в Сочи проходит XXXIV Международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2023». Наш регион на главном событии юмористов всей страны представляют семь команд.

Для участников клуба весёлых и находчивых «КиВиН» – ключевое событие, определяющее расстановку сил в лигах КВН на грядущий год.

Конкурсная часть фестиваля состоит из двух туров. В первом туре принимают участие все зарегистрированные команды, во второй попадают коллективы, которые прошли редакторский отбор.

По результатам фестиваля формируются составы лиг Международного союза КВН: официальные, центральные и телевизионные. Путёвку в новый сезон Высшей лиги получат только 25 из более чем четырёхсот команд КВН.

В первом туре фестиваля перед жюри выступят семь команд из Мурманской области: «Заполярье» (Мурманск), «Шпроты» (Мурманск), «Сборная Заозерска» (ЗАТО Заозерск), «Я так больше не МАГУ» (Мурманск), «Для Вас» (Мурманск), «Спасатели Бывают Разные» (Мурманск), «Имени Янковского» (сборная Мурманска и Ростова-на-Дону).

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, результаты отборочного этапа будут известны 18 января.

Фото: https://vk.com/wall-158285273_194744?z=photo-158285273_457304651%2Fwall-158285273_194744