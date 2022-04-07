В связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Долина Славы», 7 мая будет временно закрыто движение по участкам автодороги Р-21 «Кола»:

— для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км в период с 10.00 до 16.00;

— для грузового транспорта на участке с 1429 по 1471 км в период с 8.00 до 18.00.

На время действия ограничений движение будет организовано по маршруту: Мурманск — Кола — п. Верхнетуломский — км 131 а/д «Лотта» — п. Приречный — п.г.т. Никель — км 1547 а/д Р-21 «Кола».

Напоминаем, что с ситуацией на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области можно знакомиться в разделе официального сайта ФКУ Упрдор «Кола».