ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ7 мая в 12.00 стартует «Диалог Победы Городов-Героев»
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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 11:00

7 мая в 12.00 стартует «Диалог Победы Городов-Героев»

7 мая, в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда представит международный Форум «Диалог Победы Городов-Героев». Главным событием форума станет телемост, который объединит города-герои, удостоенные медали «Золотая Звезда».

В рамках телемоста каждый из городов-героев устами ветеранов, руководителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и молодежи поочередно расскажет о своих заслугах и истории награждения медалью «Золотая Звезда», продемонстрирует видеоролик о подвиге города-героя в прямом эфире.

Телемост «Диалога Победы Городов-Героев» свяжет Москву, Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь, Тулу, Новороссийск, Керчь, Мурманск, Смоленск, а также столицу Республики Беларусь - город Минск и белорусскую Брестскую крепость, которой присвоено звание Крепости-Героя. Тем самым подкрепляя главную цель всех памятных и праздничных мероприятий  к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - единство городов и  граждан в сохранении исторической памяти,  противостоянии попыткам антироссийских сил переписать итоги Второй мировой войны и принизить роль Советского Союза в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

В рамках мероприятия медали «Золотая звезда Города-Героя» и другие символы Победы в Великой Отечественной войне будут выставлены для осмотра в военно-исторических музеях этих городов.

Как сообщает Татьяна Журавлева, куратор проекта, заместитель директора СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», начало телемосту даст выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 07.05.2025 в 12.00, и далее трансляция продолжится в студии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, активисты молодёжных общественных движений, а также делегация жителей блокадного Ленинграда из Города-Героя Минска.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте музея и на портале Смотрим.ру по ссылке: https://smotrim.ru/live/fbd8dda4-5848-4f2e-8f9e-03a4ad8ebb68  

 

 

Фото: СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда».

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