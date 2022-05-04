7 мая временно ограничат движение в связи с памятными мероприятиями в Долине Славы

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 7 мая в связи с проведением памятных мероприятий в Долине Славы с 10.00 до 16.00 проезд ограничат для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км; для грузовых транспортных средств проезд будет ограничен с 8.00 до 18.00 на участке с 1429 по 1471 км; а также временно ограничат движение грузового транспорта грузоподъёмностью более 5 т при проезде по автодороге Никель - Приречный - Лотта.