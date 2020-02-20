7 медалей - в копилке Мурманской области благодаря биатлонистам, успешно выступившим на первенстве СЗФО в Петрозаводске

В индивидуальных гонках на 10 км с четырьмя огневыми рубежами: «золото» - Валерия Чекалова, «серебро» - Илья Крылов, «бронза» - Александра Никульшина.

В спринтерских гонках на 6 и 7,5 км с двумя огневыми рубежами: «золото» - Илья Крылов, «серебро» - Валерия Чекалова, «бронза» - Эльмира Магомедова и Александр Ибрагимов.

Валерия Чекалова, Илья Крылов, Эльмира Магомедова, Александра Никульшина - спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области по биатлону и воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Александр Ибрагимов - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3.

Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области поздравляет ребят, их тренеров Ветчинова Игоря Ивановича и Субботина Сергея Константиновича, спортивные школы с этим триумфом!