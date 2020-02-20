7 медалей - в копилке Мурманской области благодаря биатлонистам, успешно выступившим на первенстве СЗФО в Петрозаводске
В индивидуальных гонках на
В спринтерских гонках на 6 и
Валерия Чекалова, Илья Крылов, Эльмира Магомедова, Александра Никульшина - спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области по биатлону и воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.
Александр Ибрагимов - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3.
Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области поздравляет ребят, их тренеров Ветчинова Игоря Ивановича и Субботина Сергея Константиновича, спортивные школы с этим триумфом!