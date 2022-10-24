7 молодых предпринимателей и 13 социальных предприятий получат до 1 млн рублей в форме субсидии

Определены победители конкурса на получение гранта для субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых в реестр социальных предприятий, а также на новое направление поддержки – гранта на открытие бизнеса молодым предпринимателям до 25 лет.

В Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки в виде гранта для субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых в реестр социальных предприятий, а также гранта на открытие бизнеса молодым предпринимателям до 25 лет включительно.

Проекты были представлены из 7 муниципальных образований региона из различных сфер, такие как: образование, культура, спорт, туристические услуги и другие, производство товаров.

Победителями конкурсы признаны 7 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет и 13 социальных предприятий, которым будут предоставлены субсидии до 1 млн рублей, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru