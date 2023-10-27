7 ноября Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова отмечает свой день рождения

Вот уже 91 год «Кировка» является одним из ведущих культурных центров Кольского Заполярья, объединяющих под одной крышей одарённых, интересных, талантливых людей. Сегодня это одна из ключевых площадок севера, где проходят самые значимые мероприятия региона.

Ежегодно специалисты учреждения проводят тысячи мероприятий всевозможной направленности. А главная ценность Дворца культуры — это мурманский зритель, ради которого он распахивает свои двери и зажигает огни.

«Лучшим подарком в день рождения любимой «Кировки» станут выступления творческих коллективов, которые многие годы живут, растут и развиваются в стенах Дворца культуры. Мы готовим грандиозный сюрприз и приглашаем 7 ноября в 19.00 каждого на наш день рождения!», - пишут сотрудники на vk.com/odkkirova (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457277535%2Falbum-23902826_00%2Frev