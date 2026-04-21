7% офисных сотрудников раздражает необходимость соблюдать корпоративный дресс-код

Офисные сотрудники стали лояльнее относиться к необходимости соблюдать дресс-код, при этом траты на одежду, обувь и аксессуары, соответствующие корпоративному стилю компании, в среднем составили 34 тысячи рублей в год. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 офисных сотрудников, работающих на территории работодателя.

С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 46% офисных сотрудников: 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а 38% работодатель просит придерживаться делового стиля.

Большинство (82%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счёт. У 8% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 8% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Траты на соответствие дресс-коду выросли: по средним оценкам респондентов, теперь на это уходит около 34200 рублей против 28000 в 2024 году. За два года прибавилось сотрудников, тратящих от 50 до 100 тысяч рублей в год (с 8 до 12%), а также тех, кто расходует более 100 тысяч (с 3 до 6%).

Дресс-код, принятый в компании, нравится 57% работников. Лишь 13% относятся к нему негативно.

Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 51% опрошенных, с пониманием — ещё 37%. Отрицательно к этому требованию относятся только 7%.

Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,3 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным (5,6 балла), чем мужчины (5,1). 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).

Время проведения опроса: 2—13 апреля 2026 года.