7% офисных сотрудников раздражает необходимость соблюдать корпоративный дресс-код

Офисные сотрудники стали лояльнее относиться к необходимости соблюдать дресс-код, при этом траты на одежду, обувь и аксессуары, соответствующие корпоративному стилю компании, в среднем составили 34 тысячи рублей в год. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 офисных сотрудников, работающих на территории работодателя.

С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 46% офисных сотрудников: 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а 38% работодатель просит придерживаться делового стиля.

Большинство (82%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счёт. У 8% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 8% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Траты на соответствие дресс-коду выросли: по средним оценкам респондентов, теперь на это уходит около 34200 рублей против 28000 в 2024 году. За два года прибавилось сотрудников, тратящих от 50 до 100 тысяч рублей в год (с 8 до 12%), а также тех, кто расходует более 100 тысяч (с 3 до 6%).

Дресс-код, принятый в компании, нравится 57% работников. Лишь 13% относятся к нему негативно.

Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 51% опрошенных, с пониманием — ещё 37%. Отрицательно к этому требованию относятся только 7%.

Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,3 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным (5,6 балла), чем мужчины (5,1). 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).

Время проведения опроса: 2—13 апреля 2026 года.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
