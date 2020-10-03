С 1 по 7 октября Федерация независимых профсоюзов России проводит Всероссийскую акцию профсоюзов «7 октября – Всемирный день действий «За достойный труд!» под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим существующие, создадим новые!».

Напомним, Всемирную акцию организует Международная конфедерация профсоюзов уже 13 лет.

Обозначив основные социально-экономические направления работы Федерации, Михаил Шмаков обратился к членам общероссийских профсоюзов с призывом участвовать в акции и голосовать за Резолюцию ФНПР. Голоса будут собираться на сайте https://7oct.fnpr.ru/ как от членов общероссийских профсоюзов (физических лиц), так и от первичных профсоюзных организаций.