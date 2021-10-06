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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 16:45

7 октября депутаты областной Думы «разберут «портфели»

Первое заседание Мурманской областной Думы седьмого созыва состоится 7 октября. В проекте повестки заседания нового состава  Думы почти три десятка вопросов, но многие из них касаются  закрепления полномочий среди депутатов.

Например, народным избранникам предстоит зарегистрировать депутатские объединения (фракции) в Мурманской областной Думе, избрать председателя Думы, его заместителей, сформировать составы комитетов Мурманской областной Думы, избрать председателей комитетов.

Есть в перечне повестки первого заседания и вопрос о проекте закона Мурманской области №482-7 «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области» (первое чтение).

Придётся депутатам сразу же разбираться и  с вопросом о протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения закона Мурманской области от 24.06.2013 №1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

Среди приятных тем – вопрос о награждении Почётной грамотой Мурманской областной Думы.

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