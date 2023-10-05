7 октября на улице Воровского будет работать ярмарка «На Севере – Вкусно!», приуроченная к празднованию Дня города

Региональные предприниматели, производители сувениров Севера, искусные знатоки самобытной Арктической кухни будут рады встрече с мурманчанами и гостями города.

От известных шеф-поваров в рамках ярмарки пройдут мастер-классы, на которых настоящие профессионалы откроют секреты приготовления блюд Арктической кухни.

Не останутся без внимания и юные гости, для которых будут работать интересные мастер-классы и увлекательные интерактивные площадки.

Изюминка мероприятия – выступления ярких творческих коллективов, которые создадут неповторимую атмосферу уюта, праздника и отличного настроения.

Время работы ярмарки 7 октября с 12.00 до 20.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24824