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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.24 17:00

7 октября стартует Всероссийский конкурс детского рисунка «Супергерои чистоты и здоровья»

Этот необычный конкурс проводится в рамках проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

Кто защитит нас от микробов? Конечно, супергерои! Роспотребнадзор предлагает детям изобразить персонажа (одного или нескольких), стоящего на страже здоровья людей и борющегося с загрязнениями и вредными микроорганизмами. Принять участие в конкурсе «Супергерои чистоты и здоровья» могут ребята в возрасте от 6 до 16 лет, проживающие или зарегистрированные в России.

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях:

1. «Супергерои чистоты и здоровья – классический рисунок»: принимаются рисунки, выполненные красками, цветными и простыми карандашами, фломастерами, мелками, маркерами, пастелью и т. д. Рисунки участников будут отбираться в соответствии со следующими возрастными группами: 6–8 лет; 9–12 лет; 13–16 лет. В каждой группе предусмотрены I, II и III место (всего 9 победителей).

2. «Супергерои чистоты и здоровья – цифровой рисунок»: принимаются рисунки, созданные с помощью различных цифровых инструментов – графических планшетов, компьютерных графических программ для рисования, а также нейросетевых (ИИ) технологий генерации изображений. В номинации предусмотрены I, II и III место (всего 3 победителя).

Требования к конкурсным работам:

Рисунки должны быть авторскими, с ними нельзя участвовать в других конкурсах.

Работы могут быть нарисованы только на бумаге или на холсте либо выполнены при помощи компьютерных графических программ и/или нейросетей.

Все работы подаются в электронном виде, формат файлов: jpeg/jpg/png.

Размер работ, выполненных с помощью компьютерных графических программ и/или нейросетей: 512 x 512, 1024  x  1024, 1664 x 1664.

Разрешение любого изображения, приложенного к заявке: не менее 300 dpi.

Объём отсканированного изображения либо рисунка, выполненного при помощи компьютерных графических программ, приложенного к заявке: не менее 100 Кб и не более 5 Мб.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в системе конкурсы.рф и заполнить форму заявки (за детей до 14 лет её заполняет родитель). Это можно будет сделать с 7 по 27 октября. Подробные условия также будут доступны на сайте санщит.рус и на странице конкурса https://конкурсы.рф/contests/sanprosvet.

Отбор победителей пройдёт в два этапа: c 7 октября по 3 ноября состоится народное голосование, затем лучшие рисунки оценит жюри – в него войдут специалисты Роспотребнадзора, ответственные за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Подведут итоги и объявят победителей 18 ноября. Финалисты получат дипломы и памятные призы.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться на «горячую линию» 8-800-555-49-43.

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