7 октября в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт День беременных

В рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» принято решение о закреплении Дня беременных в Мурманской области. В течение календарного года мероприятия будут проводиться два раза – 7 апреля и 7 октября.

7 октября площадки будут работать в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» с 12.00 до 19.00 в Мурманске, Североморске, Полярном, Заполярном, Печенге, Алакуртти, Оленегорске-2. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Будущие мамы могут получить практическую информацию, проконсультироваться со специалистами, пообщаться с другими участниками.

В программе: открытые диалоги с опытными акушерами-гинекологами, педиатрами и психологами; практические мастер-классы и лекции о подготовке к родам, грудном вскармливании и правильном питании во время беременности; лекции о «портфеле документов» новорождённого, правах северян до, во время и после декретного отпуска; встречи об изменениях женского организма на ранних сроках беременности и формировании команды поддержки с врачом и перинатальными консультантами.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, участие – по предварительной регистрации, количество мест ограничено. На портале «Наш Север» и в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» будет идти прямая трансляция мероприятия. Кроме того, в рамках Дня беременных будет анонсирован конкурс фотографий и видеовизиток «На Севере буду мамой!», условия и сроки участия в нём. Подробнее в группе пространства.

«Поддержка семьи и материнства – это важнейшая задача. Такие мероприятия должны проходить чаще. Прошу всех, кто участвует в организации, обеспечить чёткую и качественную работу площадок», — отметил глава региона Андрей Чибис в рамках оперативного совещания.

Напомним, губернаторский проект «На Севере – малыш» в рамках плана «На Севере – жить!» включает ряд мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для будущих и состоявшихся родителей, расширение системы социальной поддержки и популяризацию ответственного родительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554603/#&gid=1&pid=1