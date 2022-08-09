7 проектов туристической инфраструктуры получат господдержку

Под председательством вице-губернатора Ольги Кузнецовой состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения в Мурманской области. Одобренные заявки получат государственную финансовую поддержку.

Как сообщает региональный комитет по туризму, субсидия предоставляется в целях реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» на обеспечение затрат субъектов туриндустрии при реализации проектов, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения в Мурманской области. Также субсидия выделяется на возмещение расходов, связанных с приобретением, доставкой, установкой модульных некапитальных строений, оборудования, бытовой техники и мебели

Объём средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в 2022 году для предоставления господдержки, составляет около 106 млн рублей.

Приём заявок на участие в конкурсе проектов проводился комитетом по туризму Мурманской области с 7 июля по 2 августа текущего года.

Всего на участие в отборе поступило 29 заявок. На защиту конкурсной комиссии было допущено 26 проектов, 7 из которых получат финансовую господдержку.

Победители будут объявлены на официальном сайте комитета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/