7% работающих россиян встретят Новый год на работе

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян планируют встречать 2026 год в домашних стенах (73%). Каждый двадцатый будет работать в новогоднюю ночь, причём у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (6 и 3% соответственно).

На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.

В гостях встретят Новый год 4% опрошенных. 3% собираются совершить поездку в другой город, причём мужчины подобными планами делились чаще женщин (5 и 2%). За городом будут праздновать 2%.

В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей и проч.) — ещё 2%.

Время проведения опроса: 1—11 декабря 2025 года.