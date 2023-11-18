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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.23 18:00

7% россиян продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

Каждого десятого работающего разозлит решение коллеги взять отпуск в конце декабря. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

7% россиян планируют продлить январские каникулы: 4% возьмут отпуск в конце декабря, ещё 3% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (9 и 5% соответственно). Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше (10%).

В прошлом году отпуска в конце года брали чуть чаще (6% против 4% сейчас).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (57%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.

Время проведения опроса: 13—15 ноября 2023 года.

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