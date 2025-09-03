7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»

В это воскресенье, 7 сентября, в 13 часов глава Мурманской области Андрей Чибис проведёт «прямую линию». Трансляцию мероприятия можно посмотреть в эфире ГТРК «Мурман» на телеканале «Россия 24», а также на официальной странице в «ВКонтакте» и в тг-канале губернатора.

Кроме того, оставить вопросы главе региона можно заранее, воспользовавшись платформой обратной связи.

Телефон «прямой линии» 8-815-278-00-68.