Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 13:30

7 тысяч участников собрал десятый фестиваль #ВместеЯрче в Мурманской области

В Мурманской области завершился десятый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2025. Мероприятия стартовали 12 сентября и собрали 7 тысяч дошкольников, школьников и студентов на более чем 120 региональных площадках.

Программа включала разнообразные активности: тематические мастер-классы, квизы, викторины, спортивные состязания и флешмобы, направленные на формирование осознанного отношения молодежи к ресурсам и окружающей среде.

Отличительная черта юбилейного для фестиваля года – активное участие в мероприятиях дошколят. Ребята с интересом разбирались в том, что такое электричество, как работает лампочка, почему электроэнергию надо экономить.

Юные лицеисты из Мурманска, ученики 3 класса, вместе со своим куратором научились использовать энергию эффективно и безопасно. Вместе они изучили правила энергосбережения в разных условиях: в быту, в лицее, в играх. А двое из учеников, Полудняк Александр и Стельмашок Софья, приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», изобразив функциональные особенности элементов городского освещения в номинации «Огни большого города».

В библиотеке имени Л.А. Гладиной в городе Апатиты для учеников 8 класса преподаватель филиала МАУ в городе Кировске Галина Волощук вместе со студентами профильных специальностей провела открытый урок «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!».

В 9 классе ловозерской средней школы прошла викторина «ЭнергоКвиз». Некоторые вопросы показались простыми, а некоторые оказались открытием.

Конкурс плакатов по энергосбережению «Береги» прошел в молодежном центре гражданских инициатив «СОПКИ». И это лишь малая часть состоявшихся активностей.

«Фестиваль стал важным событием регионального масштаба, способствующим формированию культуры сбережения ресурсов, их рационального потребления. Кроме этого, #ВместеЯрче позволяет познакомить школьников с профессией энергетика и перспективами в этой области, что в дальнейшем позволит молодым людям сделать осознанный выбор профессии и внести вклад в развитие отечественного ТЭК», – подчеркнула заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Ирина Очкинадзе.

Реализация программы мероприятий стала возможна благодаря команде организаторов и партнеров, среди которых региональные минэнерго и ЖКХ, министерства культуры, образования и науки, «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», «Мурманскводоканал», «Росатом ЭнергоСбыт» Мурманск, «ТГК-1», Кольская АЭС, «МОЭСК», «МЭС», ПАО «ЭЛ5-Энерго».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554129/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»