7 тысяч участников собрал десятый фестиваль #ВместеЯрче в Мурманской области

В Мурманской области завершился десятый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2025. Мероприятия стартовали 12 сентября и собрали 7 тысяч дошкольников, школьников и студентов на более чем 120 региональных площадках.

Программа включала разнообразные активности: тематические мастер-классы, квизы, викторины, спортивные состязания и флешмобы, направленные на формирование осознанного отношения молодежи к ресурсам и окружающей среде.

Отличительная черта юбилейного для фестиваля года – активное участие в мероприятиях дошколят. Ребята с интересом разбирались в том, что такое электричество, как работает лампочка, почему электроэнергию надо экономить.

Юные лицеисты из Мурманска, ученики 3 класса, вместе со своим куратором научились использовать энергию эффективно и безопасно. Вместе они изучили правила энергосбережения в разных условиях: в быту, в лицее, в играх. А двое из учеников, Полудняк Александр и Стельмашок Софья, приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», изобразив функциональные особенности элементов городского освещения в номинации «Огни большого города».

В библиотеке имени Л.А. Гладиной в городе Апатиты для учеников 8 класса преподаватель филиала МАУ в городе Кировске Галина Волощук вместе со студентами профильных специальностей провела открытый урок «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!».

В 9 классе ловозерской средней школы прошла викторина «ЭнергоКвиз». Некоторые вопросы показались простыми, а некоторые оказались открытием.

Конкурс плакатов по энергосбережению «Береги» прошел в молодежном центре гражданских инициатив «СОПКИ». И это лишь малая часть состоявшихся активностей.

«Фестиваль стал важным событием регионального масштаба, способствующим формированию культуры сбережения ресурсов, их рационального потребления. Кроме этого, #ВместеЯрче позволяет познакомить школьников с профессией энергетика и перспективами в этой области, что в дальнейшем позволит молодым людям сделать осознанный выбор профессии и внести вклад в развитие отечественного ТЭК», – подчеркнула заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Ирина Очкинадзе.

Реализация программы мероприятий стала возможна благодаря команде организаторов и партнеров, среди которых региональные минэнерго и ЖКХ, министерства культуры, образования и науки, «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», «Мурманскводоканал», «Росатом ЭнергоСбыт» Мурманск, «ТГК-1», Кольская АЭС, «МОЭСК», «МЭС», ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554129/#&gid=1&pid=4