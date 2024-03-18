7 тысяч зрителей на стадионе и 13,5 тысячи просмотров онлайн-трансляции в первые часы – в Мурманске стартовала Полярная Олимпиада

На оперативном совещании регионального правительства губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился впечатлениями о прошедшей вчера торжественной церемонии открытия 89 традиционного Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся.

«На церемонии открытия 89 Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся, состоявшейся вчера на Центральном стадионе профсоюзов, присутствовали порядка 7 тысяч северян и гостей региона. Только в первые часы трансляция события набрала более 13,5 тысячи просмотров», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поздравил северян со стартом Полярной Олимпиады, уточнив, что всего в рамках соревновательной программы в Мурманской области состоится более 40 мероприятий: 23 соревнования по 13 видам спорта пройдут в рамках 89 Праздника Севера, ещё 20 соревнований по 17 видам спорта – по программе 64 Праздника Севера учащихся.

Первые старты уже прошли в Полярных Зорях, Мурманске и Оленегорске.

«Одним из самых зрелищных событий Полярной Олимпиады станет фестиваль зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв», который пройдёт 30 марта в районе села Териберка на Серебрянской трассе. Зрители смогут не только насладиться выступлением спортсменов, но и самим расправить паруса под руководством опытных тренеров», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что в рамках соревновательной программы 30 марта в Ловозеро по традиции проведут соревнования по национальным видам спорта. Спортсмены будут демонстрировать мастерство в метании аркана, стрельбе из арбалета и национальной борьбе.

«Самой зрелищной частью традиционных соревнований станут гонка на оленьих упряжках и буксировка на лыжах за оленем. На оба события, близ Териберки и Ловозеро, будет организован бесплатный трансфер, информация о котором будет в ближайшее время опубликована на информационых ресурсах Министерства спорта», – пояснил Андрей Чибис.

Как подчеркнул глава региона, самым масштабным событием соревновательной программы Полярной Олимпиады безусловно станет Мурманский лыжный марафон, который в этом году состоится уже в 50 раз.

«30 и 31 марта в Долине Уюта Мурманска выступят лыжники из 69 субъектах России и представителей Грузии, Германии, Польши, Словакии, Австралии, Норвегии и Республики Беларусь», – акцентировал Андрей Чибис.

Как и в предыдущие годы в дни проведения Мурманского лыжного марафона для участников и зрителей подготовлена разнообразная спортивно-развлекательная программа. В «Саамской деревне» можно будет попробовать блюда национальной кухни, прокатиться на оленьих упряжках и попробовать себя в традиционных видах спорта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении выступления губернатор поблагодарил организаторов за проведение такого яркого и мощного события, отметив большое количество положительных отзывов со стороны зрителей торжественной церемонии открытия. Андрей Чибис также обратился к северянам с призывом стать гостями и болельщиками 89 традиционного Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся.

Подробнее о программе Полярной Олимпиады в этом марте рассказала министр спорта Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru