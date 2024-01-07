Как сообщает Мурманское УГМС, 7 января по Мурманской области сохранится, в основном, холодная погода с температурой воздуха -20-25°, при пояснениях -27-32°, на севере области -15-20°. Днём 7 января и в течение суток 8 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся вблизи Кольского полуострова. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -7-12° при прояснениях -13-18°.

9 января очередной циклон сместится с запада Баренцева моря на Кольский полуостров: ожидается увеличение интенсивности осадков, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 7 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -22-27°, при прояснениях до -32º, на севере -15-20°, днём -12-17°, на севере -7-12°. Гололедица.