70 человек примут участие во Всероссийском заплыве, который пройдёт в городе Полярные Зори

Заплыв на открытой воде, посвящённый 30-летию АО Концерн «Росэнергоатом», пройдёт 24 июля в 12.00 в парке отдыха и здоровья города Полярные Зори, оз. Пинозеро. Около 70 участников преодолеют расстояние на выбор: 400 метров, 1 или 2 км.

«Я приглашаю всех на праздник водного спорта, обязательно приходите поддержать наших пловцов. Бодрость духа и положительные эмоции вам обеспечены», – комментирует Евгений Захарченко, один из организаторов мероприятия, ведущий инженер цеха обеспечивающих систем Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, участники клуба «Марафонец», при поддержке первичной общественной профсоюзной организации Кольской АЭС и комитета по спорту и молодёжной политике администрации г. Полярные Зори возрождают историю. В начале 80-х годов заплыв проходил ко Дню Военно-морского флота России на озере Имандра, спортсмены стартовали из Восточной губы, а финишировали в посёлке Зашеек. В 2017 году организаторы заплыва дали новую жизнь водным соревнованиям, в 2019-м эти состязания приобрели областной статус, а в 2021-м стали всероссийскими – присоединились пловцы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.