70 единиц контрафактной продукции изъяли из незаконный оборота сотрудники полиции

Сотрудниками ООПАЗ УМВД России по Мурманской области совместно с представителями Мурманской таможни проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота контрафактной продукции на территории областного центра.

В одном из торгово-развлекательных центров Первомайского округа Мурманска в ходе таких совместных мероприятий выявлен факт незаконного оборота контрафактной продукции с использованием товарных знаков нескольких известных брендов одежды, обуви и детских товаров.

Из торговой точки полицейскими изъято свыше 70 единиц контрафактной продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) За данное нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.