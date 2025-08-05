70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года

В России продолжается развитие цифровых сервисов. Портал «Госуслуги» предлагает широкий спектр сервисов, объединённых по принципу «жизненных ситуаций»: вопросы многодетных семей, замена и восстановление документов, строительство жилья, защита от мошенничества и прочие. Каждая такая ситуация объединяет услуги и справочную информацию по соответствующей тематике, что позволяет сократить сроки оказания госуслуг, число посещений ведомств, количество предоставляемых гражданами и бизнесом документов.

Как сообщает АНО «Национальные приоритеты», в среднем одна «жизненная ситуация» объединяет 17 государственных услуг и сервисов. Система автоматически заполняет данные из профиля заявителя, поэтому комплексное получение услуг в рамках «жизненной ситуации» проще и быстрее, чем их оформление по отдельности. В среднем на 64% снизилось число визитов в ведомства, на 35% сократилось время на оформление услуг, на 29% – количество нужных документов.

Работа по запуску «жизненных ситуаций» ведётся по федеральному проекту «Государство для людей», который курирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

На федеральном уровне сервисы «жизненные ситуации» внедряются с 2023 года. С конца 2024 года также реализуются и региональные сервисы «жизненные ситуации». Всего до завершения 2025 года будет работать 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации».

«Сервисы «жизненные ситуации» помогают решать широкий спектр вопросов разным людям по всей стране. Многодетные семьи, абитуриенты, пенсионеры, предприниматели – для каждого найдётся свой сервис, который поможет легко и быстро получить полный набор необходимых государственных услуг и дополнительную справочную информацию. Чтобы люди знали о таких возможностях, мы запустили рекламную кампанию о сервисах «жизненных ситуаций», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В числе самых востребованных «жизненных ситуаций» – сервисы для поступления в вуз, записи на любительские соревнования, многодетных семей и защиты от мошенников в сети.

Сервисы «жизненные ситуации» помогают решать социально значимые вопросы. Например, сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей позволяет получить соответствующий статус, оформить пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Также каждый член семьи может получить электронное удостоверение, которое даёт право бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха и выставок по всей России. В сервисе собрана справочная информация обо всех мерах поддержки, которые могут получить многодетные семьи.

«Жизненная ситуация» для выхода на пенсию даёт возможность быстро и без лишних визитов в ведомства оформить все необходимые документы, а также отвечает на вопросы, с которыми сталкиваются люди, выходящие на заслуженный отдых. Например, как получить выписку из лицевого счёта, как рассчитать размер пенсии и подать заявление о ее назначении.

Сервис для строительства индивидуального жилья помогает сформировать индивидуальный план строительства и направить комплексное заявление на получение услуги по строительству собственного жилья – от выбора и приобретения земельного участка до присвоения адреса объекту и подключения сетей связи и коммуникаций. В частности, водо- или электроснабжения. Помимо плана, пользователю предоставляется доступ на земельный аукцион, к реестру кадастровых инженеров, перечню провайдеров услуг по технологическому присоединению. На госуслугах указаны все необходимые для строительства жилья документы и предусмотрена инструкция, как их получить. Через эту жизненную ситуацию можно зарегистрировать права на недвижимость и поставить её на кадастровый учёт.

Для обновления или замены документов также можно обратиться на «Госуслуги». Например, «жизненная ситуация» поможет в режиме «одного окна» заменить документы (паспорт, водительское удостоверение и др.), если вы взяли другую фамилию при выходе замуж. Всё это без лишней бумажкой волокиты и очередей.

Узнать больше о цифровых сервисах можно на сайте: «Национальные проекты России».