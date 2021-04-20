70% молодёжи до 24 лет совершенно не опасается встречи с новым опасным заболеванием

Больше половины россиян, не болевших коронавирусом, совершенно не боятся им заразиться, несмотря на активно обсуждаемую возможность третьей волны пандемии. При этом сегодня таких смельчаков больше, чем в мае и в декабре 2020-го. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, не болевшего COVID-19, из всех округов страны.

О том, что совсем не боятся заражения, сообщили 56% респондентов. «Сделала прививку»; «Записалась на вакцинацию»; «Вакцина есть уже, зачем бояться!?», — комментируют опрошенные. 36% россиян признались, что немного боятся коронавируса, тогда как 8% рассказали, что очень боятся.

Среди молодёжи до 24 лет число тех, кто совершенно не опасается встречи с новым опасным заболеванием, доходит до рекордных 70%. Тех, кто очень боится заражения COVID-19, больше среди респондентов от 35 лет (11%). Женщины боятся заразиться чаще, чем мужчины (в общей сложности 50% против 38%).

Число тех, кто совершенно не боится коронавируса, сегодня больше, чем на пике первой и второй волны пандемии: тогда об отсутствии каких-либо опасений по этому поводу сообщали 50% и 42% соответственно.