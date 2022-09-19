70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний

В рамках дивизионального Дня знаний 70 работников станции приняли участие в практикумах, организованных Кольской АЭС и Корпоративной академией Росатома. В течение четырёх дней работники со всех подразделений проходили обучение по выбранным направлениям.

День знаний на Кольской АЭС – это неделя проведения тренингов, направленных на развитие личности в профессиональной сфере.

«Программа обучения Корпоративной академии Росатома заряжает энергией, рождает стремление к карьерному росту, нацелена на раскрытие лидерского потенциала каждого сотрудника. Она позволяет сделать деятельность каждого специалиста ещё более эффективной», – отметил заместитель директора по работе с персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС всегда предоставляет сотрудникам возможность обучаться, повышать квалификацию. Так, за восемь месяцев текущего года уже 770 человек повысили квалификацию на различных курсах, в институтах и факультетах повышения квалификации, а поддержали квалификацию 1657 человек. Кроме того, Кольская АЭС имеет свой учебно-тренировочный центр, в котором высококвалифицированные инструкторы за текущий год провели обучение уже для 1741 работника.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.