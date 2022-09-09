70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?

Переработки — один из негативных трендов современного рынка занятости. По данным исследования hh.ru, больше 70% сотрудников вынуждены периодически задерживаться на работе, и в половине случаев работодатель ещё и оставляет такие задержки без оплаты. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, как должно быть по закону.

Стоит отметить, что действующее законодательство не содержит термина «переработка». Трудовой Кодекс РФ описывает дополнительные рабочие часы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени в термине «сверхурочная работа» (ст. 99 ТК РФ). Если в компании используется суммированный учёт рабочего времени, то переработкой считаются часы, отработанные помимо установленной в трудовом договоре нормы за учётный период.

В Трудовом кодексе приведён исчерпывающий список причин, по которым сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе:

• надо закончить работу, если она не завершена по непредвиденным техническим условиям, а невыполнение её в срок может повлечь порчу имущества или создать угрозу для людей;

• сверхурочные работы нужны для ремонта, и если его не выполнить, многие сотрудники будут вынуждены прекратить работу;

• производство нельзя останавливать, а сменщик не явился.

Сотрудника можно привлечь по этим основаниям только с его письменного согласия. Без письменного согласия к сверхурочным работам можно привлечь лишь в отдельных случаях, прописанных в законодательных актах, например, если работник нужен для предотвращения аварии или её ликвидации.

Переработка оплачивается, если она произошла по инициативе работодателя. Если сотрудник самостоятельно принимает решение задержаться и закончить отчёт или презентацию, то это не считается переработкой. Возможно, здесь имеет место неправильное управление рабочим временем, а не действительная необходимость задерживаться на работе. Также сверхурочная работа не оплачивается, если у работника в трудовом договоре есть условие о ненормированном рабочем дне.

К сверхурочным нельзя привлекать беременных, несовершеннолетних и сотрудников с ученическим договором. Некоторые категории работников (родителей детей до трёх лет, многодетных, инвалидов и др.) можно привлекать, если они дали письменное согласие на переработку и у них нет противопоказаний по здоровью в соответствии с медицинским заключением. При этом работодатель обязан ознакомить их с правом отказаться от сверхурочной занятости.

Что должен сделать работодатель:

• Письменно уведомить сотрудника о переработке.

• Получить письменное согласие. Без него можно привлекать к сверхурочным только в исключительных случаях (аварии, катастрофы и т. д.). Если в компании есть профсоюз, надо получить и его мнение.

• Выпустить письменное распоряжение и ознакомить с ним работника. В приказе указываются причина переработки, её объём и продолжительность, место и время, характер работы, размер оплаты, а также данные сопутствующих документов: согласия работника и мнения профсоюза.

• Вести учёт отработанного времени. Продолжительность сверхурочных в общем случае не может быть больше четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов суммарно за год.

• Оплатить переработку в обычные зарплатные дни.

Сколько должны платить?

Величина компенсации рассчитывается по схеме:

• первые два часа — как минимум по полуторной ставке,

• третий и последующие часы — как минимум по двойной ставке.

В трудовом или коллективном договоре, локальных нормативных актах компании могут быть установлены собственные расценки компании на оплату сверхурочных, но не ниже указанных в Трудовом кодексе.

Кроме того, переработка может быть компенсирована деньгами или дополнительным временем отдыха - выбрать должен сам сотрудник.

Как добиться оплаты переработки?

Специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф» рекомендуют сначала составить заявление на имя работодателя с требованием оплатить переработку. Лучше всего написать его в двух экземплярах и на экземпляре компании попросить поставить отметку о принятии.

Если последовал отказ в приёме требования, можно отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Следующий шаг — обращение в профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Скорее всего, потребуется доказать факт переработки. Для этого можно использовать показания свидетелей, показания пропускной системы и запись с камер наблюдения и т. д.