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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 12:00

71% мурманчан сталкиваются с финансовыми трудностями во время поиска работы

Служба исследований hh.ru опросила местных жителей и выяснила, как часто люди сталкиваются с финансовыми проблемами, когда ищут работу, какие меры предпринимают, что выйти из такого положения, а также сколько времени люди могут позволить себе оставаться безработными и не обеднеть.

Аналитика местного рынка труда показывает, что мурманчане начали 2024 год достаточно активно: более 14 тысяч резюме было обновлено за последние 30 дней на hh.ru. При этом более 35% местных соискателей указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 4 тысяч соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место.

Между тем исследование hh.ru показало, что люди, находящиеся в поиске работы, могут попасть в зону риска из-за финансовых проблем. Так, 71% мурманчан сталкиваются с финансовыми трудностями во время поиска работы. Из них у 21% возникли серьёзные финансовые трудности, когда они были временно безработными и искали новое место работы.

Ещё у 19% были небольшие сложности, но они оказались мало заметны и сильно не повредили соискателям. Кроме того, ещё у 31% опрошенных, когда они ищут работу всегда появляются трудности с деньгами, но люди с ними в целом справляются.

Никаких финансовых проблем при поиске работы не испытывают лишь 29% респондентов.

Чаще других сталкиваются лицом к лицу с нехваткой денег, когда находятся в поиске работы, представители сферы искусства (каждый третий опрошенный 31%), работники сферы науки и образования (29%). Также ощущают острую нехватку денег, если остаются без работы и вынуждены искать новую каждый третий прошедший опрос водитель, охранник, врач, продавец.

Финансовый вопрос на период поиска новой работы местные респонденты чаще всего стараются решать за счёт накопленной «подушки безопасности» - так делает 40%. Есть такая возможность, судя по опросу, чаще всего у строителей, юристов и айтишников. А вот за счёт поддержки членов семьи чаще всего выживают на время поиска работы работники сферы закупок (50%), образования и медицины. Идут подрабатывать пока ищут основную работу обычно маркетологи и бухгалтеры.

При этом местные жители посчитали, сколько времени они могут безболезненно для семейного бюджета и собственных нервов искать работу и не получать никакой доход – максимальный срок составил до 3 месяцев. Потом по мнению большинства всё равно придётся сильно урезать расходы и начать себе в чём-то отказывать. Находится безработным и не испытывать финансовые трудности могут себе позволить лишь 14% опрошенных. В среднем по стране эта доля ниже – 8%.

Комментарии

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