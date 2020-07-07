Мурманская область. Арктика (16+)07.07.20 09:15
71% руководителей организаций сферы услуг оценили экономическую ситуацию в Мурманской области как «неблагоприятную»
Во II квартале 2020 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию в Мурманской области как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 29% (в I квартале 2020 года – 79%), как «неблагоприятную» – 71% (в I квартале 2020 года – 21%).
Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил - 42%.
Как отмечает Мурманскстат, основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг во II квартале 2020 года, руководители организаций нашего региона назвали недостаточный спрос на услуги (53% опрошенных), неопределённость экономической ситуации (50%), недостаток финансовых средств (45%), а также высокий уровень налогообложения (34%) опрошенных.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
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