71% руководителей организаций сферы услуг оценили экономическую ситуацию в Мурманской области как «неблагоприятную»

Во II квартале 2020 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию в Мурманской области как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 29% (в I квартале 2020 года – 79%), как «неблагоприятную» – 71% (в I квартале 2020 года – 21%).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил - 42%.

Как отмечает Мурманскстат, основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг во II квартале 2020 года, руководители организаций нашего региона назвали недостаточный спрос на услуги (53% опрошенных), неопределённость экономической ситуации (50%), недостаток финансовых средств (45%), а также высокий уровень налогообложения (34%) опрошенных.