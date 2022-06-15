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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 13:00

71% соискателей из СЗФО рассматривают госорганы как место работы

Интересно, что чем старше были респонденты, тем они более склонны к выбору госоргана как работодателя: свыше половины (52%) респондентов в возрасте 55 и старше, 39% в возрасте 45–54 лет и 30% в возрасте 35–44 лет точно согласны пойти работать в госорганы. Среди молодёжи в возрасте 18–24 лет таких лишь 18%, в возрасте 25–34 лет – почти каждый четвёртый (23%). Среди них также самая высокая доля категорически не рассматривающих госорганы для карьеры – 16% и 10% соответственно.

Российские соискатели стали массово интересоваться работой в госорганах, свидетельствуют результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Опрос hh.ru показал, что большинство (71%) соискателей на Северо-Западе рассматривают предложения работы в госорганах. Из них 28% точно рассмотрят, 42% скорее всего отдадут приоритет при рассмотрении. При этом почти каждый пятый (20%) не склонен к выбору госоргана в качестве работодателя. Остальные затруднились с ответом. При прочих равных условиях предпочтут работать в государственной организации 60% респондентов, в частной организации - 40%.

Интересно, что чем старше были респонденты, тем они более склонны к выбору госоргана как работодателя: свыше половины (52%) респондентов в возрасте 55 и старше, 39% в возрасте 45–54 лет и 30% в возрасте 35–44 лет точно согласны пойти работать в госорганы. Среди молодёжи в возрасте 18–24 лет таких лишь 18%, в возрасте 25–34 лет – почти каждый четвёртый (23%). Среди них также самая высокая доля категорически не рассматривающих госорганы для карьеры – 16% и 10% соответственно.

Сменить место работы с коммерческой организации на госструктуры чаще остальных хотят сотрудники кадровых служб и HR (41%), работники транспорта и логистики (35%), а также бухгалтеры, аудиторы и финансисты 35%). Примечательно, что доля ИТ-специалистов и маркетологов, точно бы выбравших госорганы, выше доли тех, кто категорически не рассматривает: 22% «за» и 17% «против» среди айтишников, и 23% «за» и 8% «против» среди маркетологов. Среди студентов и молодёжи без опыта работы 28% точно бы сделали выбор в пользу госорганов, лишь 8% воздержались бы от трудоустройства в них.

47% респондентов из СЗФО оценили привлекательность работы в госорганах на «4» и «5». 20% считают, что работа там лишь отчасти привлекательна (оценка «3»). В 14% люди поставили работе в госорганах оценку «2» (скорее не привлекательно) и для 13% абсолютно не привлекательна («1»). Средняя оценка привлекательности работы в госорганах по мнению жителей СЗФО составила 3,3. Выше среднего по стране работу в госструктурах оценивают жители Московской и Кемеровской областей (3,7), Красноярского края, Ростовской и Челябинской областей (3,6), а также Волгоградской области и Москвы (3,5) (наглядно на диаграмме 1).

Среди положительных сторон работы в государственных организациях жители СЗФО отмечают стабильность и постоянство (72%), полное соблюдение Трудового Кодекса (55%), наличие премий, льгот, соцпакета (44%), возможность работать на благо общества (25%). В поле свободного ответа респонденты указали такие преимущества работы в госорганах, как адекватные задачи руководства и отсутствие надобности выполнять личные просьбы директора, белую зарплату и дополнительный отпуск, масштаб применения собственных знаний и навыков (наглядно на диаграмме 2).

Главными недостатками работы в государственных органах респонденты назвали низкую зарплату (44%), «забюрократизированность» процессов (45%), а также необходимость «связей» для трудоустройства (41%) и для продвижения по карьерной лестнице (34%). Высокий уровень стресса (25%) и коррупция (27%) также вошли в список минусов работы в госорганах по мнению жителей СЗФО (наглядно на диаграмме 3).

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