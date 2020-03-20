712 северян находятся на самоизоляции

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 19 марта в Мурманской области подтверждён один случай заболевания коронавирусом.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

- 0 предварительно-положительных результатов на коронавирус;

- 0 человек госпитализировано за прошедшие сутки;

- 37 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

- 23 человека находятся на обсервации (45 человек переведены из обсерватора на самоизоляцию);

- 712 человек находятся на самоизоляции.

В процессе помещения на обсервацию находится 44 человека.