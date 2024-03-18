71,24% - в Мурманской области зафиксирована рекордная явка избирателей, выборы прошли без нарушений

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области с основным докладом выступил председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов. Он напомнил, что голосование в 2024 году было трёхдневным, и на избирательных участках региона присутствовало свыше тысячи наблюдателей, - международные эксперты, журналисты, представители общественности.

«Благодаря усилиям, которые предприняли лично губернатор, региональное правительство и муниципальные власти, выборы прошли в спокойной обстановке, жалоб и обращений, требующих внимания избирательная комиссии субъекта, не поступало. В области было открыто 580 избирательных участков, как постоянно действующих, так и временных, в том числе участки на судах, которые находятся в плавании. Нашей главной задачей в организации выборов Президента России было, конечно, дотянуться до каждого избирателя», – подчеркнул Антон Богомолов.

В Мурманской области досрочно проголосовало 12 тысяч избирателей. Это рекордная цифра по всем видам выборов, которые когда-либо проводились в регионе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявление 67790 северян, и проголосовали в электронном виде 95% от заявленных участников (в среднем по России этот процент составил 94%). Как отметил Антон Богомолов, избиратели Мурманской области активно пользовались этим правом и положительно его оценили.

В Мурманской области на 70 участках использовались комплексы электронной обработки избирательных бюллетеней, – в Мурманске, Апатитах и Кировске. Технологией «Мобильной избиратель» для включения в списки по месту нахождения также воспользовалось значительное количество избирателей - 20 тысяч человек.

«Особо хотел бы отметить, что благодаря усилиям правоохранительных органов и органов безопасности никаких инцидентов, которые происходили в других субъектах федерации, в нашем регионе не допущено», – сказал Антон Богомолов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, явка составила 71,24%, уверенную победу на этих выборах в Мурманской области одерживает Владимир Путин с результатом 83,21%. Как подчеркнул председатель Избирательной комиссии Мурманской области, никогда явка в регионе не была такой высокой и никогда не было такой сильной поддержки действующему главе государства.

Фото: https://gov-murman.ru