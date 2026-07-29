72% посетителей Мончегорского кадрового центра нашли работу

За первое полугодие 2026 года в Мончегорский кадровый центр обратились 966 жителей города, и для 72% из них этот визит завершился трудоустройством.

Высокий показатель стал прямым результатом комплексного сопровождения соискателей и выстроенной системы взаимодействия с работодателями. Благодаря этому среднее время поиска работы для мончегорцев сегодня составляет менее одного месяца.

Ключевым партнёром центра выступает Кольская ГМК. С января 2025 года на базе учреждения работает HR-представительство компании, что позволяет жителям устраиваться на крупнейшее предприятие Заполярья напрямую. Только за последние шесть месяцев через эту площадку штат КГМК пополнился 237 новыми сотрудниками.

Параллельно центр активно участвует в федеральных и региональных программах. В рамках национального проекта «Кадры» к бесплатному обучению приступили 22 мончегорца, 18 из них уже получили новые компетенции.

Значительное внимание уделяется созданию условий для занятости людей всех возрастов. Школьники и студенты получили возможность подработки: в рамках проекта «Работа рядом» временную занятость нашли 672 учащихся и 20 студентов. Мончегорск подтверждает статус безусловного лидера области по вовлечению старшего поколения в трудовую деятельность: по проекту «Северное долголетие», который запущен по поручению губернатора Андрея Чибиса, в регионе при поддержке кадровых центров трудоустроены 136 пенсионеров, причём ровно половина из них — жители города металлургов.

Отдельным направлением остаётся поддержка малого бизнеса. Помощь в запуске собственного дела от кадрового центра получили 37 мончегорцев, пятеро воспользовались единовременной финансовой выплатой. Среди успешно стартовавших проектов — современная клининговая служба, массажный салон и другие локальные инициативы, которые не только создают рабочие места для своих основателей, но и закрывают потребности горожан в качественных услугах.

«Современный кадровый центр — это настоящая навигационная система на рынке труда, — отмечает и.о. начальника кадрового центра Ирина Короткова. — Мы прокладываем индивидуальный маршрут к надёжной работе: для кого-то это обучение новой профессии, для кого-то — помощь в открытии бизнеса. Главное — чтобы каждый житель видел перед собой несколько открытых возможностей и знал, что на всех этапах ему окажут профессиональную поддержку».

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, все услуги кадрового центра предоставляются бесплатно. Подать заявку можно на портале «Работа России» или обратиться в кадровый центр лично по адресу: ул. Нюдовская, 16.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571822/#&gid=1&pid=1