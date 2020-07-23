72% россиян оценивают своё материальное положение, как плохое или очень плохое

Более 40% россиян постоянно или периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным опроса: нехватку денег до получения заработной платы всегда или периодически испытывают 43% работающих граждан РФ, каждый десятый испытывает это постоянно, каждый третий (33%) - время от времени.

При этом, по данным исследования, среди сограждан, оценивающих своё материальное положение, как плохое или очень плохое, таких респондентов 72%.

Согласно опросу: крайне редко испытывают нехватку денег до получения зарплаты 39% россиян, 17% работающих сограждан сообщили, что никогда не сталкивались с такой проблемой.

Всероссийский опрос был проведен 2 июля 2020 года по заказу сервиса «PayDay» среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.