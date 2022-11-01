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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 12:00

72% соискателей на Северо-Западе страны столкнулись с вопросом о семейном положении при приёме на работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, узнала, с какими вопросами сугубо личного характера соискатели из регионов СЗФО сталкиваются на собеседованиях при приеме на работу.

Среди вопросов, которые задаются на собеседованиях и не связаны напрямую с профессиональными обязанностями, с большим отрывом лидирует вопрос о семейном положении – с ним сталкивались 72% соискателей из СЗФО (по России в целом – 75%). Чаще всего работодателей интересует семейное положение женщин (78% против 72% в случае с мужчинами), а также соискателей в возрасте 35-44 лет (81%). Среди представителей разных профессий с вопросом о семейном положении чаще всех сталкиваются специалисты по закупкам (91%), бухгалтеры (89%) и менеджеры по персоналу (86%). Интересно, что неприемлемым такой вопрос считают только 21% соискателей, для 70% это нормально, остальные затруднились ответить.

С вопросом о политических взглядах на собеседованиях сталкивались 7% респондентов региона (по России также в среднем 7%). Чаще всего этот вопрос задают ИТ-специалистам (11%) и юристам (10%). При этом лишь 12% соискателей уверены, что спрашивать потенциального работника о его политических взглядах допустимо. Неприемлемой эту тему считают 78%. Интересно, что за год жителям СЗФО при приёме на работу или собеседовании стали чаще задавать вопросы, касающиеся их политических воззрений на 2 п.п. (5% в 2021 и 7% в 2022). По стране в целом доля таких вопросов сильно не выросла.

Также 6% опрошенных трудящихся на Северо-Западе страны рассказали, что на собеседовании им задавали вопрос про их внешность (по России - 7%). Как правило, эту тему соискатели считают неподходящей для собеседования при приёме на работу: 63% назвали вопрос неприемлемым, иной точки зрения придерживаются только 20%.

Ещё 2% соискателей на собеседовании отвечали на вопрос о знаке зодиака, причем чаще всего это касалось высшего менеджмента (из них 16% столкнулись с таким вопросом). 57% считают, что интересоваться этим при приеме на работу некорректно, 25% придерживаются обратного мнения.

4% соискателей из СЗФО сталкивались с вопросом о религиозных взглядах. Подобный вопрос считают плохим тоном 79%, а 12% не видят в нем ничего предосудительного. 

Реже всего соискателей живущих в СЗФО при трудоустройстве спрашивают о сексуальной ориентации – такое случалось лишь с 1%. Из всех вопросов личного плана этот респонденты считают самым недопустимым на собеседовании – такое мнение высказали 82% респондентов. Ещё 10% полагают данный вопрос приемлемым.

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