73% опрошенных жителей СЗФО считают, что для женщин условия труда должны быть легче, чем для мужчин

Интересно, что чем старше были респонденты, тем сильнее они поддерживали идею, что условия труда у работающих женщин должны быть легче, чем у их коллег-мужчин. Так ответили 78% респондентов в возрасте от 55 лет и старше, и лишь 39% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

В ходе массового опроса hh.ru 73% опрошенных трудящихся и СЗФО заявили, что, по их мнению, условия труда для женщин должны быть легче, чем у мужчин на одних и тех же профессиях, и отраслях. Не согласны с такой позицией 13% респондентов, остальные затруднились ответить.

Отметим, что жители СЗФО чаще остальных россиян высказывались, что у для женщин должны быть организованы более легкие условия работы, чем у мужчин. В среднем за облегчение условий труда высказались более 60% опрошенных россиян. Но при этом доля тех, кто считает, что условия труда и для мужчин, и для женщин должны быть равными среди жителей СЗФО кратно ниже, чем среди жителей других российских городов: 13% против 24% соответственно (наглядно на диаграмме 1).

При этом мнения мужчин и женщин-респондентов почти не разделились. Так, поддерживают идею облегчения условий труда на работе для женщин 53% респондентов мужского пола и 58% женского. Против такой идеи 29% мужчин и 27% женщин (наглядно на диаграмме 2).

Интересно, что чем старше были респонденты, тем сильнее они поддерживали идею, что условия труда у работающих женщин должны быть легче, чем у их коллег-мужчин. Так ответили 78% респондентов в возрасте от 55 лет и старше, и лишь 39% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

В разрезе профобластей более других уверены в правильности этой идеи представители сферы транспорта и логистики (69% опрошенных), работники научной и образовательной области (62%), врачи (67%), а также рекрутеры (67%).

С другой стороны, за равные условия труда вне зависимости от гендера свои голоса оставляли чаще работники ИТ-области (44%), маркетологи и представители ресторанно-гостиничной сферы (по 38%), строители (24%) и представители производственной сферы (25%).