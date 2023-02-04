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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 13:00

73% работодателей не помогают вести здоровый образ жизни своим сотрудникам

При этом среди опрошенных нашлись счастливчики, о которых всё-таки заботятся в компаниях. Так, 10% опрошенных заявили, что их работодатели компенсируют им полную или частичную оплату спортзала. Интересно, что чаще всего такой бонус доступен работникам в сфере строительства, маркетологам и ИТ-специалистам, и почти не доступен начинающим специалистам и юристам. В разрезе возраста: такой льготой пользуются чаще молодые работники от 18 до 35 лет.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, что больше половины работодателей никак не мотивируют сотрудников вести здоровый образ жизни. При этом ранее пресс-служба hh.ru сообщала, что каждый второй трудящийся в СЗФО хочет избавиться от вредных привычек в 2023 году. 

Большое исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных работодателей в (73%) никак не стимулируют своих сотрудников на ведение здорового образа жизни.

При этом среди опрошенных нашлись счастливчики, о которых всё-таки заботятся в компаниях. Так, 10% опрошенных заявили, что их работодатели компенсируют им полную или частичную оплату спортзала. Интересно, что чаще всего такой бонус доступен работникам в сфере строительства, маркетологам и ИТ-специалистам, и почти не доступен начинающим специалистам и юристам. В разрезе возраста: такой льготой пользуются чаще молодые работники от 18 до 35 лет.

Ещё у 9% на работе проводят спортивные корпоративы. Чаще всего такой формат мотивации к ЗОЖ используют в бухгалтерской и производственной сфере. Примечательно, что спортивные корпоративы более интересны работникам старшего возраста (от 45+ лет), чем молодым.

У 7% трудящихся есть на работе доступ к свежим фруктам и полезным снекам. Чаще всего свежие фрукты на работе едят юристы и эйчары, но крайне редко работники сферы продаж и производственники. 4% опрошенных благодаря работодателям ходят в спортивные клубы по интересам, а у 6% в офисе есть бесплатный спортзал. Чаще всего таким бонусом могут похвастаться эйчары и работники строительной сферы (наглядно на диаграмме).  

 

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