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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 15:00

73% жителей Северо-Западного федерального округа не готовы ждать ответ от работодателей на своё резюме дольше 7 дней

Максимальный срок, в который работодатель должен ответить на отклик соискателя, чтобы оставить хорошие впечатления, по мнению 53% жителей СЗФО, не должен превышать трёх дней.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, как долго они готовы ждать ответ от работодателя, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись.

2% жителей СЗФО теряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в тот же день, 30% готовы подождать до трёх дней, ещё 41% – до семи дней. Таким образом, 73% соискателей из СЗФО не готовы ждать ответа работодателя дольше недели – и почти сразу начинают интересоваться вакансиями других компаний. По доле таких респондентов СЗФО занимает 3 место в России среди ФО, а самые «нетерпеливые» соискатели проживают в Центральном ФО: 77% опрошенных готовы ждать ответ работодателя на их резюме не более семи дней (наглядно на диаграмме). 

Из оставшихся 20% жителей СЗФО обычно ждут реакции работодателя на отклик до двух недель, 1% не теряют надежды в течение месяца, 2% ждут – более месяца. Остальные затруднились ответить.

Быстрее всех интерес к вакансиям теряют представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (91% из них не готовы ждать решения работодателя дольше недели), «Транспорт, логистика» (83%) и «Административный персонал» (78%).

При этом 45% жителей СЗФО считают, что оставлять соискателя без ответа некорректно, и отрицательно относятся к таким работодателям. 26% относятся с пониманием, так как считают, что откликов много и работодателю сложно все обрабатывать. 20% сообщили, что им все равно и они не придают особого значения тому, ответил работодатель на отклик или нет.

Максимальный срок, в который работодатель должен ответить на отклик соискателя, чтобы оставить хорошие впечатления, по мнению 53% жителей СЗФО, не должен превышать трёх дней.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО  «Сбербанк».

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