74% россиян поддерживают предложение дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору

Большинство граждан страны поддерживает возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам по выбору. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из городов России, в том числе родители старшеклассников и педагоги 10—11 классов.

74% экономически активных россиян поддерживают предложение депутатов разрешить выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Против высказались 10% опрошенных, ещё 16% затруднились с ответом: «Для подготовки к ЕГЭ у будущего студента есть как минимум 2 года, поэтому несдача является исключительно его проблемой, тем более, что этот же человек в ближайшем будущем будет одной из миллионов опор страны»; «Я считаю, что самое лучшее для восстановления наших традиций и знаний — это отказаться от ЕГЭ и вернуть методы советского образования».

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают инициативу. Среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше.

Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах (65%). 25% педагогов — против, 10% затруднились с оценкой инициативы: «Учить предмет важно на протяжении всех 11 лет обучения в школе. Экзамен рассчитан именно на этот фактор. Тот, кто добросовестно трудится, этот экзамен может сдать с первого раза».

Ожидаемо, что больше всего сторонников нововведения — среди родителей учеников 10—11 классов: за — 9 из 10.

Время проведения опроса: 23 сентября — 9 октября 2025 года.