74 тысячи тонн отходов принял мурманский «Экотехнопарк» с начала года

За первое полугодие 2022 года «Экотехнопарк» в Междуречье принял почти 74 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Более 66,5 тысячи тонн было направлено на сортировочную линию.

В структуре вторичных материальных ресурсов (ВМР) по-прежнему преобладают пластиковые бутылки, объём этого сырья составляет 37% от общего количества. Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик» в Мурманской области, позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы ПНД, ПВД и канистры ПНД, а также несколько видов пленки высокого и низкого давления. На втором месте – лом черных металлов (24%), следом идут макулатура (18%) и алюминиевые банки (8,5%).

В Мурманской области практически нет предприятий, способных перерабатывать ВМР в промышленных масштабах. Поэтому все вторсырье отправляется на специализированные заводы в другие российские регионы. Рынок вторсырья довольно чувствительный – к примеру, сейчас российские переработчики столкнулись с проблемами в реализации картона. Ранее эту фракцию продавали в том числе за рубеж, сейчас она востребована ощутимо меньше.

Задача индустрии по обращению с отходами в Мурманской области – максимально снизить ущерб населению и природе, и постепенно уменьшить количество коммунальных отходов, которые отправляются на захоронение в землю. С начала работы регоператора по обращению с ТКО их объём уже снижен до 73%, что соответствует показателю, установленному нацпроектом «Экология». По мере развития инфраструктуры процент будет становиться ещё ниже.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе должен быть организован отбор вторичных материальных ресурсов в размере не менее 15% от всех поступающих ТКО.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».