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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.24 14:30

75-лет! Губернатор Андрей Чибис поздравил оленегорцев с юбилеем города и ГОКа

75-летие города и горно-обогатительного комбината накануне отметили в Оленегорске. Праздничные мероприятия продолжались весь день. Гостей и жителей поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я с глубоким уважением отношусь ко всем поколениям людей, которые строили и развивали ГОК, строили и развивали город Оленегорск. Сегодня город, на мой взгляд, процветает. И мы дальше будем делать все для того, чтобы он становился краше и лучше! Низкий поклон за ваш труд и любовь к родному городу и области! За то, что из поколения в поколение уже 75 лет своим трудом вы делаете все, чтобы наша область и наша страна становились сильнее. Благодаря вам мы активно развиваемся, и у нас есть возможность вкладывать в развитие региона. Спасибо вам огромное! С юбилеем!», – сказал глава региона.

Вчера в честь юбилея губернатор вручил и.о. главы администрации Сергею Пашинскому и генеральному директору АО «Олкон» Николаю Селезневу памятные адреса. В праздничный день в Оленегорске выступили популярные артисты Хабиб, Мари Краймбрери и группа «Дискотека авария», также состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха с участием именитых спортсменов.

Также в программе – праздничное шествие, хоккейный гала-матч, 3D мэппинг-шоу и многое другое.

В центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошла торжественная церемония награждения местных жителей, которые внесли неоценимый вклад в развитие Оленегорска. На мероприятии также состоялись творческие выступления: шоу-балет Аллы Духовой «TODES», коллектив ВИА «Cool School» Детской школы искусств и коллектив барабанщиков и мажореток «Blast beats».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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