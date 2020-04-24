75-летию Победы - портовик-герой Леонид Петрович Новосадов

Мы продолжаем нашу рубрику «Портовики-герои», посвященную двум знаменательным датам, которые мы отмечаем в 2020 году: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 105-летию со дня рождения Мурманского морского торгового порта.

Леонид Петрович Новосадов родился 9 февраля 1903 года в Свердловской области. Его родители были служащими завода в Верхней Салде. Высшее образование он получил в Одесском водном институте. Свой трудовой путь начинал рабочим. Ходил в море, служил в армии: работал в Сибирском государственном пароходстве в Омске и Черноморском пароходстве в Одессе в качестве матроса, кочегара, смазчика, электрика.

В июне 1934 года Леонид Петрович был принят на работу в Мурманский морской торговый порт. Прошел путь от экспедитора до начальника порта. Именно он руководил предприятием в годы Великой Отечественной войны. О том, как работал порт в этот период, дает представление наградной лист на начальника Мурманского торгового порта Л. П. Новосадова: «За период Великой Отечественной войны под его руководством, наряду с обеспечением переработок большого количества импортных военно-хозяйственных грузов, организовано и обеспечено своевременное и высококачественное выполнение целого ряда ответственных заданий военного совета и командования Северного Военно-морского флота. Под его непосредственным руководством за период Великой Отечественной войны силами порта построены причалы в поселках Мишуково, Лавна-1, Лавна-2, Кислой губе. Отремонтированы приспособления для перевозки раненых, каботажная пристань, оборудован ряд судов и барж для перевозки людей и боевой техники. Буксиры «Кола» и «Коммунист» помогали отделу вспомогательных судов и гаваней флота. С первых дней войны до 1944 года обеспечивалась бесперебойная перевозка грузов в пункты зон действия Северного флота. Наряду с этим за годы войны и особенно в период подготовки и проведения Петсамских операций тов. Новосадов непосредственно через причалы порта своими силами и средствами обеспечил четкую переброску всех грузов и боевой техники, чем оказал большую помощь в деле победного окончания войны на Крайнем севере».

Новосадов Леонид Петрович награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени и медалями, удостоен звания Почётный работник ММФ.