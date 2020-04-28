В День Победы в Мурманске состоится парад, но в небеВ Мурманске выгрузили рекордное количество вагонов для порта
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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.20 16:10

75-летию Победы - портовики-герои

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт находился на передовой линии трудового фронта. Причём линия эта была особой. Порою она становилась передовым краем боевых действий.

Начальник 2-ого грузового района Мурманского морского торгового порта Михаил Борисович Гавриленко (фото) был демобилизован из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии сразу после того, как в Мурманском порту начался прием грузов по ленд-лизу. Ему предстояло участвовать в решении задач, связанных с приемом импортных грузов. Как отмечено в его характеристике, «с порученным участком работы справлялся хорошо, проявляя инициативу и молодой задор». Во время налетов вражеской авиации быстро и четко организовывал расстановку команд ПВО и охрану объектов. «При налёте вражеской авиации 4 апреля 1942 года, когда один иностранный пароход от прямого попадания бомбы стало затоплять, тов. Гавриленко быстро организовал спасение грузов и самого судна, невзирая на серьезную опасность для жизни, так как бомбежка продолжалась, а на судне находилось большое количество взрывчатых веществ», - сказано в документе.

Рядом с ним в порту трудились и сражались его товарищи. Являясь начальником местной противовоздушной обороны (МПВО) Мурманского морского торгового порта, Виктор Иванович Волков чётко организовал её работу. В ночь с 3 на 4 апреля, в период особо ожесточенных налетов, вражеская авиация активно бомбила жилые объекты. Четыре дома, где жили портовики, были сильно повреждены, два загорелись. Зарево пожаров освещало значительную часть города и порта, демаскировало важные объекты – порт и корабли. Несмотря на продолжавшуюся бомбардировку и обстрел, В.И. Волков «выдержанно и смело» организовал тушение пожара и сам руководил процессом. «Благодаря этому инициативному и самоотверженному поступку тов. Волкова, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать».

Заместитель начальника Мурманского морского торгового порта Григорий Павлович Волчков был командирован из рядов Военно-морского флота на предприятие «для руководящей работы в импортных операциях». Он энергично приступил к этой работе и за короткое время добился резкого повышения суточной выгрузки. Во время налетов вражеской авиации на объекты порта он никогда не покидал своего рабочего места. Во время налета 24 марта 1942 года он был тяжело ранен - получил 14 ранений, но «несмотря на это, не терял присутствия духа» и даже в этот момент, прежде всего, беспокоился о тяжелораненых товарищах.

Дмитрий Емельянович Кузьмин был направлен в ММТП из Кандалакшского порта и назначен начальником 5-ого грузового района, где проявил себя «хорошим организатором». Во время бомбежки 4 апреля 1942 года, будучи контуженным осколком разорвавшейся в непосредственной близости бомбы, не покинул свой пост, «проявлял все время стойкость и выдержку в руководстве тушением пожаров».

Начальника железнодорожной группы ММТП Василия Ивановича Ступникова характеризовали как энергичного и волевого руководителя, который «много усилий употребляет для быстрейшей вывозки военных грузов из порта на фронт». Во время налетов он «энергично проводит рассредоточение вагонов с танками, самолетами и боеприпасами, уберегая их от опасности». Как свидетельствуют документы, в один из налетов на порт было сброшено 44 бомбы, которыми были перебиты все главные железнодорожные пути. Танкам, самолётам, боеприпасам, погруженным в вагоны, грозила гибель. «Тов. Ступников, рискуя жизнью, под обстрелом и бомбежкой организовал восстановление путей и обеспечил полностью вывоз всех груженых вагонов из порта».

И ещё одна героиня нашего рассказа с необычно звучащей по нашим временам должностью – старший инокорреспондент-переводчица Валентина Михайловна Сергеева. Отмечено, что во время налётов она «ведёт себя стойко и самоотверженно, оказывая своим мужественным поведением влияние на состояние иностранных моряков, которые, следуя ее примеру, остаются на своих местах, продолжая работу по выгрузке военных грузов».

Приказом 14-й армии от 12 апреля 1942 г. № 0171 от имени Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть, умение и инициативу» герои нашего рассказа, а также главный капитан Мурманского рыбного порта Константин Андреевич Соболев, начальник пожарной охраны Мурманского рыбного порта Александр Семенович Одинцов и капитан РТ-62 Георгий Сергеевич Орлов были награждены медалями «За боевые заслуги».

 

 

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