75-летию Победы: Балакшин Зосим Александрович - портовики-герои

Зосим Александрович Балакшин родился 18 июня 1914 года в Вологодской губернии в семье крестьян. Окончил семилетку. В 1928 году поступил в Сольвычегодский педагогический техникум, но, поняв, что учительство - это не его призвание, через два года ушел из ПТУ и уехал в Архангельск. Там он начал работать на заводе. Параллельно на вечерних курсах выучился на «гидротехника по свободным рекам при Северном управлении Речного Пароходства». Там же работал на изыскательских и выпрямительных работах на Двине, Пинеге и Ваге. А в августе 1935 года поступил на работу техником в Мурманский морской торговый порт. В его послужном списке такие должности, как инженер по технадзору, старший инженер ММТП, начальник технического отдела.

В мурманском порту Зосим Александрович строил самые разные производственные объекты, в том числе причалы. Как отмечалось в официальных документах, за многолетний период работы по специальности он приобрел большой практический опыт в организации строительно-монтажных, капитально-строительных и ремонтных работах. Отмечали, что он «хорошо знает производство геодезических, землечерпательных, гидротехнических и общестроительных работ, а также составление по ним всей технической документации. Интересно, что своему призванию строителя он не изменял даже в хобби: много лет спустя, уже выйдя на заслуженный отдых, он увлекался созданием моделей из спичек, и, как говорят родственники, это были настоящие произведения искусства.

В годы Великой Отечественной войны Зосим Александрович принимал непосредственное участие в тушении пожаров и разборке завалов после бомбардировок в ММТП, а также активно участвовал в работе отрядов противовоздушной обороны. За работу в период Великой Отечественной войны, оборону Советского Заполярья, восстановление порта он был награжден медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», знаком «Почётный работник Морского флота».

Показательным является и тот факт, что работники порта имели воинские звания. Например, Зосим Александрович в 1949 году получил звание Техника-лейтенанта Морского флота. А один из документов подписал Инженер-генерал-директор морского флота III ранга. Впоследствии Зосим Александрович получил звание инженер-капитана морского флота III ранга.

В личном деле Зосима Александровича, в частности, содержится описание таких эпизодов трудовой биографии:

«Под руководством т. Балакшина в тяжелых метеорологических условиях, при недостатке строительных материалов произведен капитальный ремонт причалов 6,7 и 9 с высоким качеством и в установленные сроки, что дало возможность порту успешно справиться с задачами скоростной обработки судов, и главным образом с обработкой судов с углем, так как причал 9 является угольным причалом, а он был выведен из эксплуатации. По проекту тов. Балакшина и под его непосредственным руководством был успешно проведен восстановительный ремонт части причала Кемского порта, куда был командирован тов. Балакшин. В то время, как по заключению специалистов, ремонт причалов Кемского порта технически невозможен. Восстановление части причала позволило Кемскому порту установить на причале гусеничный кран, механизировать грузовые работы и успешно переработать 32 тысячи тонн привлеченного груза. Тов. Балакшиным также успешно проведены работы по строительству площадки на 1-м причале для нефтеслива и капитальный ремонт 3-х жилых домов. Своим честным и добросовестным отношением к работе т. Балакшин снискал любовь и уважение коллектива порта».

От себя добавим - память и признательность потомков.

Также важно отметить, что в мурманском порту работал и брат Зосима Александровича – Николай Александрович. В годы войны он защищал Родину на фронте, был участником Курской битвы. В порту трудились и сыновья Зосима Александровича – Евгений Зосимович и Юрий Зосимович, который впоследствии был мэром Мурманска. Сейчас в Мурманском морском торговом порту трудится Валерия Владимировна Осипова. Для нее Зосим Александрович – двоюродный дедушка. Валерия пришла в порт следом за дедушкой Николаем и мамой Татьяной Николаевной Осиповой. А значит, трудовая династия мурманских портовиков продолжается, бережно сохраняя память о героях Мурманского морского торгового порта.