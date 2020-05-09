75-летию Великой Победы. Демид Васильев – «Чёрный крест на груди итальянца, // Ни резьбы, ни узора, ни глянца, - // Небогатым семейством хранимый»…

Петр Васильевич Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм. Комментарий к новости: 35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»

GARPIN@ Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать! Комментарий к новости: «Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки