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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 14:30

75% мероприятий стандарта «Умный город» реализованы

За два года в Мурманской области реализовано более 75% мероприятий Стандарта умного города. Работа над проектами по цифровизации ключевых отраслей региона началась в 2019 году. В региональный проект включены: городское управление, ЖКХ, транспорт, безопасность, городская среда, туризм.

«Основным ориентиром для нас выступал «Стандарт Умного города», на базе которого был разработан региональный проект «Умный регион». Его ключевые задачи – это, прежде всего, организация эффективного процесса получения и отработки сигналов жителей Мурманской области, а также системное решение отраслевых задач за счет автоматизации процессов планирования и мониторинга работы деятельности органов власти и местного самоуправления Мурманской области», – рассказала сегодня на заседании правительства региона министр цифрового развития Зинаида Середа.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, все информационные системы создаются и интегрируются на базе Центра управления регионом, который по сути является цифровым двойником региона, обеспечивая аналитическую поддержку процессов подготовки и принятия решений органов исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области.

Инструментом комплексной обработки информации является Единая цифровая платформа управления регионом – это уникальная система сбора данных, признанная одним из лучших проектов цифровизации на всероссийском уровне. Благодаря платформе в режиме онлайн осуществляется контроль реализации 55 региональных проектов и более 3 тысяч мероприятий по приоритетам развития Мурманской области.

 

 

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