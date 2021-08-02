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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 13:30

75% опрошенных жителей СЗФО стараются заботиться о своём здоровье

Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос среди жителей СЗФО и выяснили, насколько сильно они заботятся о своем здоровье и не мешает ли работа ведению здорового образа жизни, а также как сами работодатели мотивируют работников к занятиям спортом.

Большинство трудоустроенных (60%) респондентов из СЗФО рассказали, что работа и переработки так или иначе оказывают влияние на их здоровье, при этом большая часть респондентов (75%) несмотря ни на что старается следить за своим здоровьем. Никак не заботятся о здоровье 21% опрошенных. Примечательно, что самые высокие показатели заботы о здоровье были выявлены у опрошенных из сферы транспорта (81%), управления персоналов и производства (по 79%). В свою очередь чаще всего отрицательно отвечали на вопрос о заботе о здоровье медработники (34%), рабочий персонал и специалисты сферы продаж (29%). 

Каждый второй опрошенный в том числе из СЗФО верит, что у него правильный рацион питания. С другой стороны, ещё 50% заявили, что условия на работе не дают им возможности питаться правильно и сбалансированно. Больше всего верят в то, что питаются правильно работники из сферы маркетинга, банковского дела. И вновь заявили о неудовлетворительном состоянии рациона на работе медработники и представители рабочей сферы.

Самыми спортивными из работающих опрошенных, которые регулярно занимаются спортом (16%), оказались представители банковской сферы и высшего менеджмента (каждый третий), также старается заниматься спортом каждый пятый маркетолог и ИТ-специалист. Наименьшая доля спортивных респондентов – в сфере строительства и производства (до 10%).

При этом 39% опрошенных заявили, что условия на их работе так или иначе мешают им регулярно заниматься спортом. В свою очередь работодатели, понимая, насколько занятия спортом могут помогать работникам в борьбе со стрессом, а также повышать продуктивность сотрудников начали все чаще публиковать вакансии, в которых они гарантируют компенсацию за посещение спортзалов и фитнеса. Чаще всего занятия спортом предлагают ИТ-компании (33%), компании из сферы розничной торговли (12%), компании из финансового сектора (9%).

«Спорт входит в составляющие концепции well-being, которой сегодня уделяют внимание все больше компаний. Недавнее исследование hh.ru показало, что занятия спортом поддерживают 29% работодателей. Причём среди компаний со штатом менее 100 сотрудников это количество составляет 12%, со штатом от 100 до 500 сотрудников – 34% компаний, со штатом более 500 сотрудников – 44% работодателей, - рассказала Екатерина Соловьёва, руководитель отдела маркетинга HeadHunter Северо-Запад. - При этом у 32% работодателей в планах на 2021 год физическое здоровье сотрудников, куда входит и спорт, находится в списке приоритетных программ благополучия сотрудников».

 

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