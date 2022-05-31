75801 рубль - в Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2022 года

Постановлением правительства Мурманской области №397-ПП от 24 мая 2022 года утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на II квартал 2022 года.

Расчёт производится министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда.

Минстрой РФ утвердил показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для Мурманской области на II квартал 2022 года – 75801 рубль, на I квартал 2022 года – 64861 рубль.

Стоимость одного квадратного метра жилья в столице Заполярья выросла с 79667 рублей до 92179 рублей. А вот самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости в Ловозерском районе: г.п.Ревда - 10609 рублей, с.п. Ловозеро - 12575 рублей.