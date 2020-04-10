75песенПобеды - эстафета военных песен ко Дню Победы

«Дорогие друзья! Мы сейчас все на самоизоляции. Но это не повод забыть о самом дорогом празднике – Дне Победы, - обращаются к землякам активисты Партии Пенсионеров. - В адрес нашей партии уже приходят записи песен, которые люди делают сами у себя дома.

Мы решили, что нужно поддержать эту народную инициативу. С 9 апреля по 9 мая партия пенсионеров приглашает всех принять участие в эстафете военных песен.

У каждого из нас есть свои любимые песни военных лет. Давайте подарим их друг другу! Спойте свою песню на камеру или на телефон. По желанию можно прочитать стихи. Потом самостоятельно или через своих близких выложите запись с хэштегом #75песенПобеды в свои социальные сети».

«У Чёрного моря». Исполняет Павел Гречишников.