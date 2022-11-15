76% работодателей принимают на работу по рекомендациям своих сотрудников

Принимать на работу по рекомендациям за год стали значительно чаще. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения страны.

Принимать на работу по рекомендации стали чаще: 74% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев. 36% — на рекомендации друзей, знакомых и родственников. Еще 32% прислушиваются к рекомендациям других людей (сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях и проч.). 31% эйчаров принимает на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании. За год все каналы получения рекомендаций стали задействовать чаще.

За уходящий год потребность в персонале закрыли с помощью рекомендаций более чем наполовину 4% компаний, ещё в 4% предприятий и организаций приняты по рекомендациям 25—50% сотрудников. От 10 до 25% работников за год приняты «по знакомству» в 15% компаний. В каждой второй организации доля трудоустроенных по рекомендациям составила менее 10%. При этом большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (70%).

Мнение самих соискателей о трудоустройстве «по знакомству» также улучшилось. Все основные каналы получения рекомендаций за год стали популярнее. Чаще всего считают полезным полагаться на помощь друзей (58%), коллег (41%), мужа или жены (31%).

Время проведения: 28 октября — 10 ноября 2022 года.